Taylor Swift تنضمّ الى لائحة نجمات لعب التطبيقات الذكية

من المقرّر أن تطلق Taylor Swift لعبتها الخاصة في وقت لاحق هذا العام، بعد أن تعاونت مع شركة Glu Mobile التي ستساهم في توفير تطبيق المغنيّة الجديد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية . وفي حين أنّ التفاصيل حول نوع تطبيق لعبة Taylor ما زالت قيد الكتمان، إلا أن أيّ عرض من النجمة، البالغة من العمر 26 عاماً، من المرجح أن يكون نجاحا مادياً ومعنوياً كبيراً بالنسبة اليها، لتتقرّب أكثر من جمهورها البالغ عدده 227 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار خبر لعبة نجمته المحبوبة حماسته وحشريته أيضاً.

من المعروف أنّ شركة الألعاب Glu Mobile تعاونت في السابق مع كلّ من Kim Kardashian عندما أطلقت لعبتها Kim Kardashian Hollywood بالإضافة الى النجمتين Katy Perry و Britney Spears، حيث جنت كلّ منهنّ الملايين من لعبهن، لذلك تعمل الشركة على تطبيق جديد لمغنية الكونتري، فريد من نوعه واستثنائي للجميع ومغاير لتطبيقات النجمات السابقات، كما أعلنت، ما سيرتد إيجاباً على مغنية الكونتري المشهورة، و بفضلها ستربح الملايين وستزداد ثروتها الكبيرة.



و في بيان رسمي أصدرته شركة الألعاب التطبيقية، على إثر الخبر السار، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة :

" نحن ندرك أنّ Taylor Swift لها قاعدة جماهيرية عالمية كبيرة، لذلك ستكون لعبتها مختلفة عن كل ما سبق وابتكرناه في الماضي، مرتكزين على إبداع هذه الفنانة في عالم الموسيقى".

إشارة الى أنّه من المتوقع أن تصدر لعبة صاحبة أغنية Bad Blood في وقتٍ لاحق من هذه السنة، وها هي المغنية تمضي وقتها اليوم مع فريق المطوّرين لضمان ذلك.

Street Style على طريقة النجمة Taylor Swift