رشيد عساف: بناتي يحددن مسار حياتي ولهذا السبب ألغي فيلمي في إيطاليا

دمشق – سيدتي نت

أكد النجم السوري رشيد عساف أنّه يتابع تصوير دور البطولة في مسلسل البيئة الشامية " عطر الشام "، حيث يجسّد شخصية الزعيم الذي يتزوج بثلاث نساء، فتنجب له الثالثة ولداً تكون قصته بداية التشويق والإثارة في العمل .

وكشف رشيد، في حوار إذاعي، عن استعداداته لعمل درامي جديد هو "الغريب "، من تأليف عبد المجيد حيدر، ومن إخراج إياد نحاس، وعنه قال: " تبدأ الأحداث قبل عشرين عاماً، حيث يدخل البطل الذي أؤدي دوره إلى السجن بتهمة التهريب ظلماً، لينتقل العمل بعدها إلى الواقع المعاش حالياً، فيخرج البطل من السجن، ويبدأ رحلة البحث عن براءته، لإثبات ذلك أمام ابنته الوحيدة، لأن ماضي والدها هو الذي يرسم مسار مستقبلها".

وأوضح رشيد أنه يتحضّر للجزء الثالث من المسلسل البدوي "رأس غليص"، الذي سينطلق تصوير مشاهده بعد شهر رمضان المبارك المقبل ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2017 .

كما أعلن مشاركته بعمل فانتازي تاريخي بعنوان " فرسان الظلام"، وعنه قال: "هو من تأليف الكاتب الكبير هاني السعدي. و برأيي، هذا المسلسل سيُعيد الدراما التاريخية المتخيّلة الافتراضية المسمّاة الفانتازية إلى الواجهة، وهو شبيه بالكواسر والموت القادم إلى الشرق. ومن الممكن أن ينطلق تصويره خلال فترة قريبة، لكن من غير المعروف إذا كان سيعرض في شهر رمضان أو سيكون خارج العرض الرمضاني ".

وعن الخطوة السينمائية العالمية التي أعلن عنها في عام 2012، قال رشيد عساف: " العمل كان مقرراً، والشخصية هي إمام جامع، وهو شخصية عربية. الفيلم من بطولة شاب يقوم بدوره نجم إيطالي، وإمام جامع أقوم بدوره أنا. ولكن الشركة المنتجة لم تنفّذ العمل إطلاقاً، بسبب عدم سماح إيطاليا بالتصوير، إذ تمّ رفض العمل بسبب موضوع المتطرفين بأوروبا".

وأضاف: "عرض عليّ فيلم عالمي آخر. وخلال هذا العام، يمكن أن تصبح الأمور بشكل رسمي أكثر، بعد أن سافرت إلى أمريكا. وإن شاء الله نوفّق في تقديمه".

وعن حياته الشخصية ختم رشيد: " أنا متزوج بقريبة لي، و لديّ ابنتان: الكبرى في الصف الثاني الثانوي، والصغرى في الصف الثاني الإعدادي".

وعن طريقة تعامله معهما، ختم حديثه بالقول: " يتعاملن معي كصديق، وهنّ من يحدّد مسار حياتي، وهنّ واعيات وعاقلات وسابقات لعمرهن".