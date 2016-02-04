لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. مارس الرياضة وقلل الملح وركز على البوتاسيوم

ممارسة الرياضة تنظم ضغط الدم

تقليل الملح وتناول الطعام الغنى بالبوتاسيوم يقى من ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم أحد الأعراض الشائعة بين الناس، وتكمن خطورته فى النتائج الصحية المترتبة عليه، كالإصابة بأمراض القلب والشرايين، وفى السطور التالية يقدم استشارى الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أهم النصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم.>قال الدكتور محمد أنور إن ممارسة الرياضة البدنية بانتظام، تساهم بصورة فعالة فى تنشيط الدورة الدموية، وتحافظ على ضغط الدم فى معدله الطبيعى وتساهم فى الوقاية من زيادة نسبة الكوليسترول الضار الذى يعد أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم، ناصحا بالحرص على ممارسة رياضة المشى يوميا وبما لا يقل عن 30 دقيقة.>أوضح استشارى الجهاز الهضمى أن ملح الطعام هو العدو الأول لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أهمية الانتباه لكمية الملح المضافة إلى طعامنا وتجنب تناول الأطعمة الغنية بعنصر الصوديوم، كالوجبات الجاهزة والمعلبات المحفوظة والجبن مرتفعة الملوحة.

كما نصح فى المقابل بتناول الطعام الغنى بالمعادن وعلى رأسها البوتاسيوم، والذى يساهم فى تخليص الجسم من الصوديوم، أحد مسببات ارتفاع ضغط الدم، وتعد الخضراوات الورقية كالسبانخ والجرجير والفواكه كالموز، أكثر أنواع الطعام الغنية بالبوتاسيوم، ويجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تناولها بكثرة.