أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التان تمنه غالى..التعرض للشمس لاكتساب اللون البرونزى يعرضك لسرطان الجلد

Google+ Print
التان تمنه غالى..التعرض للشمس لاكتساب اللون البرونزى يعرضك لسرطان الجلد التان تمنه غالى..التعرض للشمس لاكتساب اللون البرونزى يعرضك لسرطان الجلد
أوضحت نتائج دراسة حديثة، ارتفاعا متسارعا فى معدلات إصابة النساء الأمريكيات بسرطان الجلد، نظرًا للتعرض لأشعة الشمس داخل المنازل والنوادى لاكتساب لون البشرة النحاسى "التان" وذلك بالمقارنة بالرجال.

وفى دراسة على نساء دون الخمسين من العمر من المصابات بسرطان الجلد ممن قمن بإكساب بشرتهن اللون البرونزى داخل البيوت والنوادى ثبت أن فرصة إصابتهن بالأورام أكبر بواقع ست مرات عن غيرهن.

وقالت ديان لازوفيتش المشرفة على الدراسة بجامعة مينيسوتا فى منيابوليس، إن هذه النتيجة تماثل دراسة أخرى أجريت فى أستراليا عام 2011، لكن الدراسة السابقة لم تفرق بين النساء والرجال.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 681 مريضة بالغة شخصت بالإصابة بسرطان الجلد بين عامى 2004 و2007 قبل بلوغ سن الخمسين ومقارنتهن بنساء من غير المصابات بسرطان الجلد بين سن 25 و49 عاما.

وقالت نسبة تصل إلى 80 فى المئة من النساء المصابات "إنهن كن يقمن بأخذ حمامات شمس داخل المنازل والنوادى".

وأضافت الدراسة أنه كلما زادت فترات التعرض للشمس داخل المنازل زادت فرص الإصابة بسرطان الجلد.

ويعتبر التعرض للأشعة فوق البنفسجية من خلال أشعة الشمس ومعدات "التان" خارج المنزل من بين عوامل الخطر الكبرى للإصابة بسرطان الجلد. ويمكن أن يتسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية فى أضرار كبيرة منها الشيخوخة المبكرة للبشرة فى صورة تجاعيد وترهل الجلد والإصابة بالبقع البنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365