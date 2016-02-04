التان تمنه غالى..التعرض للشمس لاكتساب اللون البرونزى يعرضك لسرطان الجلد

أوضحت نتائج دراسة حديثة، ارتفاعا متسارعا فى معدلات إصابة النساء الأمريكيات بسرطان الجلد، نظرًا للتعرض لأشعة الشمس داخل المنازل والنوادى لاكتساب لون البشرة النحاسى "التان" وذلك بالمقارنة بالرجال.

وفى دراسة على نساء دون الخمسين من العمر من المصابات بسرطان الجلد ممن قمن بإكساب بشرتهن اللون البرونزى داخل البيوت والنوادى ثبت أن فرصة إصابتهن بالأورام أكبر بواقع ست مرات عن غيرهن.

وقالت ديان لازوفيتش المشرفة على الدراسة بجامعة مينيسوتا فى منيابوليس، إن هذه النتيجة تماثل دراسة أخرى أجريت فى أستراليا عام 2011، لكن الدراسة السابقة لم تفرق بين النساء والرجال.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 681 مريضة بالغة شخصت بالإصابة بسرطان الجلد بين عامى 2004 و2007 قبل بلوغ سن الخمسين ومقارنتهن بنساء من غير المصابات بسرطان الجلد بين سن 25 و49 عاما.

وقالت نسبة تصل إلى 80 فى المئة من النساء المصابات "إنهن كن يقمن بأخذ حمامات شمس داخل المنازل والنوادى".

وأضافت الدراسة أنه كلما زادت فترات التعرض للشمس داخل المنازل زادت فرص الإصابة بسرطان الجلد.

ويعتبر التعرض للأشعة فوق البنفسجية من خلال أشعة الشمس ومعدات "التان" خارج المنزل من بين عوامل الخطر الكبرى للإصابة بسرطان الجلد. ويمكن أن يتسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية فى أضرار كبيرة منها الشيخوخة المبكرة للبشرة فى صورة تجاعيد وترهل الجلد والإصابة بالبقع البنية.