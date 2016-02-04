أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ مطروح يكافئ المتميزين بمعرض الأنشطة الطلابية

Google+ Print
بالصور.. محافظ مطروح يكافئ المتميزين بمعرض الأنشطة الطلابية بالصور.. محافظ مطروح يكافئ المتميزين بمعرض الأنشطة الطلابية
افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الخميس، معرض الأنشطة الطلابية لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، الذى أقامته مديرية التربية والتعليم، بمدرسة الإعدادية بنات بوسط مدينة مرسى مطروح، بحضور السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والدكتور محمد الشركى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية، وعدد من طلاب المدارس المشاركة، وقرر المحافظ صرف مكافآت مالية للإدارات التى حصلت على المراكز الأولى والمتميزة بالمعرض.

تابع المحافظ الأعمال الفنية والتربوية، التى شارك الطلاب فى تنفيذها، من مشغولات ومصنوعات يدوية وزراعة النباتات، وكذلك الرسومات والوسائل التعليمية باستخدام الأدوات والخامات البيئية.

وقدم الطلاب عروضاً فنية تضمنت الأغانى والأناشيد الوطنية وقصائد الشعر وعروضا لألعاب الكاراتيه والتايكوندو، خاصة مع حصول فريق طلاب مطروح على مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية، التى أقيمت بالنادى الأهلى نهاية شهر يناير الماضى.

وأشاد المحافظ بمواهب الطلاب الرياضية والفنية، التى تدل على تميزهم، وشدد على ضرورة تحفيزهم وتشجيعهم، وقرر صرف مكافأة للمراكز الثلاثة الأولى للإدارات التعليمية المتميزة، فى تنفيذ وتقديم معروضاتها للأنشطة الطلابية، وصرف مكافأة لإحدى المعلمات لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى تنفيذ فيلم تعليمى خاص بالتوعية البيئية والمرورية والمعلومات العامة، وصرف مكافأة لإحدى الفرق المشاركة فى الاحتفالية، لتميزهم فى تقديم عروض رياضية، كما كرم المحافظ عددا من الطلاب والمعلمين المتميزين فى الأنشطة المختلفة.
>محافظ مطروح (1)

محافظ مطروح (2)

محافظ مطروح (3)

محافظ مطروح (4)

محافظ مطروح (5)

محافظ مطروح (6)

محافظ مطروح (7)

محافظ مطروح (8)

محافظ مطروح (9)

محافظ مطروح (10)

محافظ مطروح (11)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365