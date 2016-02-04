رسميا.. قمة الأهلي والزمالك على برج العرب

أعلن اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب.

الأهلي يواجه الزمالك يوم الثلاثاء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ووصلت الموافقة الأمنية من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع على إقامة المباراة على ملعب برج العرب حسبما أكد اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الرسمي.

وأكد الاتحاد إرسال بيانا رسميا إلى النادي الأهلي والزمالك لتأكيد إقامة المباراة على برج العرب.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 35 نقطة من 15 مباراة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الزمالك.

وقرر عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للنادي الأهلي إقامة معسكر مغلق للفريق في الاسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك. (طالع التفاصيل)

كما قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك بخوض التدريبات على ملعب برج العرب من أجل التعود على أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)