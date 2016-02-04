جلسة ميدو مع لاعبي الزمالك.. ' لن أقبل التراخي وثقة الفوز ضد الأهلي '

عقد أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك جلسة صباح يوم الخميس مع الفريق عقب الخسارة أمام الإسماعيلي.

الزمالك خسر أمام الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء ليبتعد عن المتصدر الأهلي بفارق 4 نقاط.

وشدد ميدو خلال جلسته مع لاعبي الزمالك على أن الفترة المقبلة لا تتحمل خسارة أي نقطة.

وأعرب ميدو عن ثقته في لاعبي الزمالك من أجل تحقيق الفوز أمام الأهلي لتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة.

وعلى الجانب ذاته أوضح ميدو أنه "لن أقبل أي تراخي جديد في الفترة المقبلة".

مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة للجادين والملتزمين فقط" حسبما أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وتطرق ميدو في حديثه عن مباراة الإسماعيلي موضحا أنها "كبوة لن تتكرر وخصوصا لأن الزمالك يضم الأفضل في مصر والكل قادر على تصحيح المسار".