في_القمة - تحدي الشاطر – (1) هل يسجل الأهلي في الزمالك مع أول 10 دقائق؟

ادخل تحدي إسلام الشاطر مع FilGoal.com وItfarrag.com في مباراة القمة، واكسب قميص لفريقك المفضل سواء كان الأهلي أو الزمالك.

سنسأل إسلام الشاطر 10 أسئلة عن توقعاته فيما يخص المباراة. وسننتظر اللقاء.. وكل إجابة صحيحة في التشكيل بنقطة.

هل يسجل الأهلي هدفا في أول 10 دقائق؟

كان هذا هو السؤال الأول الذي وجهه FilGoal.com لإسلام الشاطر نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق.

شاهد إجابة الشاطر وتوقع:

الشاطر أجاب "توقيع لا. الأهلي لن يسجل هدفا في أول 10 دقائق".

وأوضح "الأهلي لديه مشكلة باستثناء 3 مباريات أحرز فيهم أهدافا كثيرة. باقي المباريات ظهرت ازمة لديه في الناحية الهجومية".

وأردف "اللعب يكون بطيئا في وسط الملعب. والكرة تخرج من الخلف للأمام ببطئ".

واستدرك "لو استطاع الأهلي تسريع إيقاع اللعب في أول 10 دقائق. ويستغل المساحات التي تظهر عادة خلف دفاع الزمالك سيسجل في أول المباراة".

جيل العظماء

واستفاض الشاطر "الناس في أوقات كثيرة تقارن ما كان يحدث في السابق والآن، الجيل السابق والماضي".

وأكمل "الجيل الفائت كان أكبر سنا وأكبر خبرة. أكثر نجومية وبالتالي يمتلكون شخصية في الملعب. أما الجيل الحالي فلازال في مرحلة اكتساب الشخصية".

وأفاد "بالتالي هجوم الأهلي مثلا ستجد لديه السرعة خاصة في أنطوي وإيفونا، ولكن متى ستصل إليهما الكرة؟ هذا هو السؤال".

وأتم "لو استطاع الأهلي التمرير بسرعة للهجوم سيفوز على الزمالك، لكن توقعي أن ذلك لن يكون في أول 10 دقائق".

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تعرف على قواعد المسابقة:

انتظروا مسابقة #تحدي_الشاطر النهارده على Itfarrag - اتفرَّج و FilGoal.com قبل مبارة القمة بين #الأهلي و #الزمالكاتحدي ا... Posted by FilGoal.com on Thursday, February 4, 2016

واترك توقعك أنت أيضا. وسنرى ما سيحدث في اللقاء، ولو كان توقعك صحيحا ستكسب نقطة. ومن سيجمع أكبر عدد من النقاط سيفوز بالجائزة.

هل تعتقد أن الأهلي سيسجل هدفا في اول 10 دقائق؟

وانتظروا الحلقة الثانية خلال ساعات..