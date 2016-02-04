رسالة قوية من أهلي جدة إلى مرتضى.. ' لن نصمت وسترى ردنا قريبا '

عاد مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي للرد بقوة على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص أزمة مستحقات الظهير الأيسر محمد عبد الشافي.

أزمة مستحقات متأخرة من صفقة انتقال عبد الشافي إلى أهلي جدة اشتعلت مؤخرا بعد تهديدات مرتضى منصور ورد أول للفريق السعودي.

وخرج مساعد الزويهري رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة ليرد من جديد بقوة على رئيس الزمالك قائلا: "لن نصمت أمام ما حدث من تطاول وأخطاء من مرتضى منصور".

وأوضح في تصريحات خاصة لصحيفة (شووت السعودية) يوم الخميس"هنالك إجراءات قادمة سترى النور خلال ساعات. اللجنة القانونية في النادي تعكف على إجراء خطوة قانونية تضمن حقنا".

وأكمل حديثه قائلا: "حتى لو كان مرتضى منصور له حقوق، ليس من المنطقي أن يطالب بها بهذه الطريقة ولن نصمت على ذلك".

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية ضد أهلي جدة. (طالع التفاصيل)

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