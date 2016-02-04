إعلام جامعة بنها تطلق مبادرة "يلا نتنفس صحافة" للطلاب

أكد الدكتور فتحى إبراهيم أستاذ الإعلام بقسم الإعلام بآداب بنها، إطلاق مبادرة هى الأولى من نوعها فى الجامعات المصرية، خاصة لطلاب الصحافة والإعلام، وبدأت بطلاب الفرقة الثالثة ببنها، بـعنوان "يلا نتنفس صحافة".

وقال فتحى إبراهيم إنهم يسعون فى هذه المبادرة إلى تعميمها على مستوى طلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب بممارسة العمل الصحفى من سنة أولى إعلام، وليس السنة الثالثة صحافة، كما تهدف أيضًا أن يمارس الطلاب المهنة ليس فى مشروعات التخرج فقط، وإنما قبل ذلك حتى يكونوا على استعداد لمشروعات التخرج.

وأضاف أن بداية هذه المبادرة كانت مع بداية التيرم الأول مع طلاب الفرقة الثالثة صحافة فى مادة الصحافة المتخصصة، مشيرًا إلى أنه بدلا من أن يطلب من الطلاب تحليل الصفحات الخاصة والصحف والمجلات الخاصة أن يقوموا بإنتاج مجموعة من النشرات لكل نشرة عدد من الطلاب لا يزيد عن 10 ومضمون متخصص مختلف، ولكل منها رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير من الطلاب ويشرف كل كل مجموعة من النشرات معيد أو خبير فى العمل الصحفى، وتم طباعة النشرات البالغ عددها 14 نشرة.

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