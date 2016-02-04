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محافظ سوهاج: قرب بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الحواويش 2

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محافظ سوهاج: قرب بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الحواويش 2 محافظ سوهاج: قرب بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه الحواويش 2
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إنتهاء الأعمال الميكانيكية والانشائية بمحطة مياه الحواويش 2، وسيتم خلال الفترة القادمة الانتهاء من الأعمال الكهربائية وبدء العمل التجريبي للمحطة.

وأضاف المحافظ، أنه جاري العمل بمحطتي الحواويش 3، 4 لخدمة المنطقة التى تستمد طاقتها من ترعة نجع حمادى الشرقية عن طريق المأخذ، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والميكانيكية لمحطة مياه الشرب بمنطقة الجوازات بحي غرب سوهاج والمقرر طاقتها الانتاجية بـ 600م3/ساعة.

وأوضح المهندس شعبان سليمان مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية بسوهاج، فى بيان اليوم، أنه سيتم الإنتهاء من مشروعات مياه الحواويش خلال شهر مايو القادم، بطاقة انتاجية للثلاث محطات 900م3/ساعة لخدمة قرية الحواويش والقري المجاورة لها وبتلكفة 13 مليون جنيها.

كما تم الانتهاء من حوالي 30% من الأعمال الإنشائية بمشروع بناء عمارات قرية السماكين بالمنشاه تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وزارة الدفاع بسوهاج.

وأضاف محافظ سوهاج، أن أجهزة الدولة تسعي للإنتهاء من المشروعات المتوقفة، والتي تقدم مياه شرب صالحة للمواطن السوهاجي، حيث أن تلك المحطات تم وقف العمل بها منذ فترة كبيرة نظرا لوجود مشاكل في التمويل.

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مصر 365