أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام معرض إنتل للعلوم والهندسة بمدينة الطود

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام معرض إنتل للعلوم والهندسة بمدينة الطود بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام معرض إنتل للعلوم والهندسة بمدينة الطود
شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، ختام فعاليات تصفيات معرض إنتل للعلوم والهندسة 2016، بمشاركة ممثلين لـ9 محافظات، حيث وصل إلى مقر المدينة الشبابية بالطود ويتفقد معرضاً للشباب المشاركين فى الفعاليات.

وصرح محافظ الأقصر – خلال الاحتفالية – أن تنظيم المحافظة لمثل تلك الفعاليات الكبرى فى مجال العلوم والهندسة يدعم قطاع السياحة ويساعد بصورة كبيرة فى تنشيطها، مؤكداً أنه سعيد للغاية بمثل تلك النماذج الشبابية من المشاركين فى المعرض العلمى الكبير، وأن الأقصر مستعدة لتنظيم مثل تلك الفعاليات بصورة كبيرة، وستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وكان قد شارك فى فعاليات المعرض - المؤهل إلى معرض إنتل الدولى للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية - مدير عام التدريب فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة العامة للموهوبين بديوان الوزارة، ومدير إدارة الموهوبين فى مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ورئيس جهاز المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة التطوير بالمديرية.

محافظ الأقصر (1)

محافظ الأقصر (2)

محافظ الأقصر (3)

محافظ الأقصر (4)

محافظ الأقصر (5)

محافظ الأقصر (6)

محافظ الأقصر (7)

محافظ الأقصر (8)

محافظ الأقصر (9)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر