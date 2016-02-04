بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ختام معرض إنتل للعلوم والهندسة بمدينة الطود

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، ختام فعاليات تصفيات معرض إنتل للعلوم والهندسة مصر 2016، بمشاركة ممثلين لـ9 محافظات، حيث وصل إلى مقر المدينة الشبابية بالطود ويتفقد معرضاً للشباب المشاركين فى الفعاليات.

وصرح محافظ الأقصر – خلال الاحتفالية – أن تنظيم المحافظة لمثل تلك الفعاليات الكبرى فى مجال العلوم والهندسة يدعم قطاع السياحة ويساعد بصورة كبيرة فى تنشيطها، مؤكداً أنه سعيد للغاية بمثل تلك النماذج الشبابية من المشاركين فى المعرض العلمى الكبير، وأن الأقصر مستعدة لتنظيم مثل تلك الفعاليات بصورة كبيرة، وستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وكان قد شارك فى فعاليات المعرض - المؤهل إلى معرض إنتل الدولى للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية - مدير عام التدريب فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة العامة للموهوبين بديوان الوزارة، ومدير إدارة الموهوبين فى مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ورئيس جهاز المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة التطوير بالمديرية.



>