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غرق موظف بالرى أثناء صيانة بوابات قناطر نجع حمادى بقنا

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غرق موظف بالرى أثناء صيانة بوابات قناطر نجع حمادى بقنا غرق موظف بالرى أثناء صيانة بوابات قناطر نجع حمادى بقنا
لقى موظف بالرى مصرعه غرقًا فى قناطر نجع حمادى، خلال عمله فى صيانة البوابات الخاصة بالقناطر.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع حمام سعد الدين نور الدين 36 عامًا، موظف بالرى، غرقًا فى قناطر نجع حمادى، انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد ناصر خلف الله، معاون وحدة مباحث أبو تشت، والتى أفادت تحرياتها أن الموظف لقى مصرعه غرقا أثناء عمله فى صيانة البوابات الخاصة بقناطر نجع حمادى.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365