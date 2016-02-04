إيمان عز الدين: فسخ تعاقدي مع «الحياة» شائعة

كتبت- إنجي لطفي

نفت الإعلامية إيمان عز الدين، ما انتشر مؤخرًا حول قرب رحيلها عن شبكة تلفزيون “الحياة”.

وقالت عز الدين، في تصريحات لها اليوم، إن كل ما نشر ليس له أي أساس من الصحة، والأخبار هدفها تشويه صورة البرنامج الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال الفترة الماضية وحصوله على أعلى نسب مشاهدة.

وأضافت: “تعاقدي مع شبكة تلفزيون “الحياة” خطوة رائعة فى مشواري الإعلامي وإضافة لرصيدي، خاصة لأنني أقدم (مفتاح الحياة) لكل المصريين داخل و خارج مصر، ولا يوجد لدي سقف للحرية، ولست بحاجة إليه لأني أنظر إلى السماء دائمًا وأعلم أن الله سيحاسبني على كل كلمة، لان الكلمة مسئولية وأمانة”.

وتابعت عز الدين: “لا يوجد لدى خطوط حمراء، ولم تفرض القناة على البرنامج أي قيود نظرًا لوجود ثقة متبادلة بينى وبين إدارة القناة والقائمين عليها، ولدى أيضًا فريق عمل محترم ووطني، ويعي تمامًا حجم المسئولية، ومعنى الالتزام ونعمل جميعًا في إطار من القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية”.

وأوضحت أن لديها جمهور عربي كبير و هذا الانتشار السريع أسعدني كثيرًا، أتمنى مزيد من النجاح و التألق لـ”مفتاح الحياة”، ولقنوات الحياة التي نعمل جميعًا تحت مظلتها بقيادة محمد سمير رئيس شبكة قنوات الحياة، والعضو المنتدب، الذي استطاع بحرفية خلال فترة بسيطة تغير شكل الشاشة وأن يضعها في الصدارة لتصبح رقم 1 في مصر.