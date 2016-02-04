«شكري» يتفق مع نظيره الإيطالي على التعاون لمعرفة أسباب وفاة «جوليو»

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية التقى مع وزير خارجية إيطاليا على هامش المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا، والمنعقد حاليًا في لندن، وتم مناقشة حادث وفاة الطالب الإيطالي “جوليو ريجينى” في مصر.

وأضاف أبو زيد، في بيان له منذ قليل، أنه تم الاتفاق بين شكري ونظيره الإيطالي، على التعاون الكامل بين الجانبين؛ لاستجلاء أسباب الوفاة في إطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أيضًا التشاور حول الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، والجهود المبذولة لدعم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية.