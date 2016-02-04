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حبس المتهم بتعذيب شقيقته حتى الموت لشكه فى سلوكها بشبرا الخيمة 4 أيام

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حبس المتهم بتعذيب شقيقته حتى الموت لشكه فى سلوكها بشبرا الخيمة 4 أيام حبس المتهم بتعذيب شقيقته حتى الموت لشكه فى سلوكها بشبرا الخيمة 4 أيام
أمر محمد عبد الرحمن، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس "عربجى" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باستدراج شقيقته لمسكنه وتكبيلها بحبل والاعتدى عليها ضربا حتى الموت لشكه فى سلوكها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقىه بلاغا من "حميدة .م.ع"، 42 سنة ربة منزل، بقيام ابنها "فؤاد.م"22 سنة عربجى بالتعدى على شقيقته "نجوى.م"، 18 سنة ربة منزل، بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب شكه فى سلوكها، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وانتقل العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم وآثار احمرار أعلى الكفين والقدمين نتيجة تكبيلها بحبل ونزيف من الأنف والفم.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وتمكن النقيب محمود ندا معاون مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوك شقيقته ومشاهدتها حال سيرها مع أحد الأشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 1073 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

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