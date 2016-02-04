أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

احتفالات بدخول قوات النظام السورى بلدتى "نبل والزهراء" شمالى البلاد

Google+ Print
احتفالات بدخول قوات النظام السورى بلدتى "نبل والزهراء" شمالى البلاد احتفالات بدخول قوات النظام السورى بلدتى "نبل والزهراء" شمالى البلاد

دخلت قوات النظام السورى والمقاتلون الموالون لها الخميس، بلدتى نبل والزهراء شمالى سوريا، بعدما ظلتا محاصرتين نحو 3 سنوات.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) أن احتفالات نظمت فى ساحات البلدتين استقبالا لقوات النظام السورى والمقاتلين الموالين لهم.

ومن جانبه، أوضح المرصد السورى لحقوق الانسان (مقره لندن) أن المقاتلين الذين دخلوا "نبل والزهراء" من الجيش السورى ومقاتلى حزب الله والحرس الثورى الإيرانى.

وكانت فصائل مقاتلة فى سوريا من بينها جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا، تحاصر منذ منتصف العام 2012 بلدتى نبل والزهراء حيث يعيش حوالى 36 ألف نسمة.

ويأتى دخول الجيش السورى إلى البلدتين بعد تحقيقه تقدما نوعيا، وقطعه طريق الإمدادات الرئيسية على مقاتلى المعارضة فى حلب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017