سفير روما بالقاهرة يطالب بفتح تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى

ناظر السفير الإيطالى بالقاهرة موريتسو ماسارى، جثمان الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" فى مشرحة زينهم، للتعرف عليه، والذى تم العثور عليه، أمس الأربعاء، ملقى فى أول طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى.

وصور الوفد المرافق للسفير، الجثمان وأخذ عينات تحليل "دى إن إيه"، مطالبا بتحقيقات موسعة وشفافة فى مقتل الشاب الإيطالى.

وانتهى الأطباء الشرعيون من تشريح جثمان الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى"، وتبين من خلال التشريح ان جثمانه خالى من أى طلقات نارية، ولكن بها أثار ضرب شديد وتعذيب وضرب بآلات حادة وكدمات بمختلف أنحاء جسده هى التى أدت لوفاته.

ومن المقرر، أن يتم كتابة التقرير النهائى للمجنى عليه وتسليمه للنيابة خلال أيام.

- إيطاليا تستدعى السفير المصرى فى روما بعد العثور على جثة الشاب جوليو ريجينى.. وتطالب بتحقيق مشترك فى الواقعة.. ووالدا القتيل: نجلنا لم يكن ناشطا سياسيا ولم يشارك فى ذكرى 25 يناير

>

- هاشتاج "الشاب الإيطالى" فى قائمة الأكثر تداولا على تويتر

>

- الصحافة الإسبانية: العثور على جثة شاب إيطالى عليها آثار تعذيب فى مصر.. منظمة غير حكومية هولندية تقدم حبوب إجهاض مجانا بعد انتشار "زيكا".. وباحثون إسبان يحذرون من إصابة مئات الآلاف بالفيروس

>

- بعد العثور على الشاب الإيطالى بالطريق الصحراوى فى ذكرى 25 يناير.. النيابة تؤكد وجود أثار كدمات وسحجات بجثته.. والطب الشرعى: ضرب بآلة حادة.. ومدير مباحث الجيزة: الوفاة نتيجة حادث سير

>

- سفير مصر بروما يرفض التعليق على استدعائه ويعزى الحكومة الإيطالية

>

- "الداخلية": فريق أمنى على أعلى مستوى يحقق فى حادث مقتل الشاب الإيطالى

>

- مصادر: مقتل الشاب الإيطالى جاء بدافع سرقة متعلقاته الشخصية

>

- مشرحة زينهم تنتهى من تشريح جثة الإيطالى.. وتؤكد: ضرب بآلات حادة وتم تعذيبه

>

- والدا الشاب الإيطالى: نجلنا لم يكن ناشطا ولم يشارك فى ذكرى 25 يناير

>