أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 76.69%

Google+ Print
محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 76.69% محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 76.69%

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، نتيجة ​​​امتحان الترم الأول للشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2015/2016، بحضور عزت بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

 وأوضح الهجان، أنه تقدم للامتحان هذا العام 56 ألف و97 طالب وطالبة، حضر منهم 53 ألف و299 طالب وطالبة، في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الناجحين 40 ألف و875 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 76.69%.

وأكد المحافظ، أن النتيجة تعكس مستوى الطلاب ومدى اهتمام الأسر بتعليم أبنائهم، وأن الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائما دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل.

وأوصى الهجان، بضرورة بذل مزيد من الجهد للقائمين على أداء العملية التعليمية، وتطبيق معايير الجودة، ودعم الطلاب؛ لتنمية قدراتهم العلمية والثقافية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا