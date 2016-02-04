محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 76.69%

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، نتيجة ​​​امتحان الترم الأول للشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2015/2016، بحضور عزت بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح الهجان، أنه تقدم للامتحان هذا العام 56 ألف و97 طالب وطالبة، حضر منهم 53 ألف و299 طالب وطالبة، في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الناجحين 40 ألف و875 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 76.69%.

وأكد المحافظ، أن النتيجة تعكس مستوى الطلاب ومدى اهتمام الأسر بتعليم أبنائهم، وأن الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائما دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل.

وأوصى الهجان، بضرورة بذل مزيد من الجهد للقائمين على أداء العملية التعليمية، وتطبيق معايير الجودة، ودعم الطلاب؛ لتنمية قدراتهم العلمية والثقافية .