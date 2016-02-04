"أنا بطل النهاردة".. شعار الناجين من السرطان فى الملتقى الأول

تحت شعار "أنا بطل النهاردة".. انطلق لأول مرة فى مصر ملتقى السرطان من منظور المرضى ليروى مجموعة من الناجين من السرطان قصص مرضهم كما عاشوها وعانوا منها خلال رحلة علاجهم الشاقة، ليتعرف الجميع عن حجم المعاناة الحقيقية التى يواجهها مريض السرطان فى مصر.

وتنظم اليوم الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان بالمشاركة مع 15 منظمة لرعاية صحة المرضى على المستوى الإقليمى هذا الملتقى لإلقاء الضوء على خبرات المرضى وتجاربهم، ومن المنظمات المشاركة، المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، الجمعية المصرية لدعم أبحاث السرطان، مؤسسة مرسال الخيرية، جمعية السرطان السعودية، مستشفى ايادى المستقبل لعلاج الاورام بالمجان لغير القادرين، وWomen's Health، وجمعية رسالة نور على نور.

يهدف المؤتمر لجعل المريض جزء من عملية صناعة القرار فى المستقبل وخلق بيئة لتبادل الخبرات بين المدافعين عن حقوق المرضى وذلك بمعرفة المزيد عن السياسات الحكومية الصحية وبرامج التفاعل والتجارب الحريرية ومختلف القضايا المتعلقة بطب الأورام.

يحاول الملتقى مناقشة الوضع من زاوية مختلفة عن طريق النظر إلى المرضى من خلال رؤية المرضى أنفسهم له وذلك للمرة فى مصر والمنطقة خلال اليوم العالمى للسرطان.

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