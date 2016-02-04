صن: 144 مليون إسترليني من يونايتد لنيمار.. والده قال ذلك

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد مستعدا لدفع مبلغ قدره 144.4 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يترك إسبانيا ويرحل عن البلاوجرانا بعد خضوعه للمحاكمة بشأن التلاعب في صفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن مع احتمالية رحيل اللاعب عن إسبانيا فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تترقب الموقف وعلى رأسها يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وزعمت الصحيفة وفقا لبعض التقارير الإسبانية أو والد نيمار الذي يعمل وكيلا لأعماله قد قال للمحكمة إن ناديا يريد نجله مقابل 144 مليون إسترليني.

وأن العرض ليس مقدما من ريال مدريد الغريم التقليدي للنادي الكاتالوني.

وكانت صن قد ذكرت في أغسطس الماضي محاولات يونايتد السرية لضم اللاعب أملا في استعادة الفريق لأمجاده الماضية حين كان مدربه هو السير أليكس فيرجسون.