تعليم الشرقية تقرر إيقاف المدرس"العنتيل" عن العمل تمهيدا لإحالته للنيابة

قررت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بإشراف محمد حسام وكيل الوزارة، إيقاف المدرس المتهم باستقطاب الساقطات لممارسة الرذيلة، عن العمل، وإحالته للتحقيق والنيابة الإدارية.

وقال خالد جعفر مدير إدارة غرب الزقازيق، إنه فور تلقى إخطارًا بواقعة ضبط المدرس بالتهم المنسوبة إليه، وقرار النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام، تقرر إيقافه عن العمل، وصرف نصف راتبه لحين صدور حكم، وإحالته للشئون القانونية تمهيدًا لإحالته للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية فى حالة ثبوت الاتهامات لارتكاب تهمة مخلة بالشرف، مضيفا لـ"اليوم السابع" أن ما فعله شىء مسىء للتربية والتعليم، لافتا إلى أن العلاقات المشينة التى قام بها هى مع سيدات من خارج التربية والتعليم.

وكانت أكدت تحريات مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقية، صحة واقعة البلاغ المقدم من زوجة تتهم فيها زوجها مدرس اللغة الإنجليزية بممارسة الرذيلة داخل شقتها مع سيدات ساقطات، وتوصلت التحريات إلى وجود 10مقاطع فيديو لسبعة سيدات داخل الأسطوانة التى قدمتها الزوجة مع بلاغها لمباحث قسم ثانى الزقازيق، وأكدت التحقيقات أن الزوجة لم تنسخ كل المقاطع المدونة على جهاز الحاسب الآلى الخاص بزوجها، بل نسخت ما حصلت عليه من الأسطوانة.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق بضبط "م.ا.م" 33 سنة مدرس ومقيم دائرة القسم، وكشفت التحقيقات التى باشرها الرائد عصام عتيق قيام زوجة المدرس "ش.م" 29 سنة، مبرمجة حاسب آلى، بتقديم بلاغ يحمل رقم 1453 لسنة 2016 جنح قسم ثان تتهم زوجها فيه بالتعدى عليها بالضرب، وطردها من منزل الزوجية من أجل إشباع رغبته، واستقطاب العديد من السيدات داخل مسكن الزوجية.

وقالت الزوجة فى بلاغها: إنها فور علمها بممارسة زوجها الرذيلة مع السيدات داخل مسكنها قامت بالبحث داخل الشقة حتى عثرت على أسطوانة سى دى ظهر من خلالها زوجها مع عدد من السيدات فى أوضاع مخلة للآداب، واحتفظت بالأسطوانة وعندما واجهت زوجها بها قام بالتعدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية، وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات التى أفادت بإنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة تحريات المباحث.

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