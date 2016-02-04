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هاشتاج "الشاب الإيطالى" فى قائمة الأكثر تداولا على تويتر

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هاشتاج "الشاب الإيطالى" فى قائمة الأكثر تداولا على تويتر هاشتاج "الشاب الإيطالى" فى قائمة الأكثر تداولا على تويتر
دخل هاشتاج يحمل اسم الشاب الإيطالى الذى عثر على جثته اليوم بعد اختفائه منذ 25 يناير الماضى، باللغة الإنجليزية giulioregeni فى قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واحتل الوسم المرتبة الثانية فى التريند المصرى.

كانت مصادر أمنية، أفادت اليوم، بأنه تم العثور على جثة جوليو ريجينى، ملقاة فى أول طريق - إسكندرية الصحراوى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة للوقوف على أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، وتحت إشراف المحامى العام الأول للنيابات، بتشريح جثة الشاب الإيطالى وطلبت تقريرا وافيا عن أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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