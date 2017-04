بمشاركة 9جامعات| «صيدلة سوهاج» تنظم مؤتمر «خطوة على الطريق»

تستضيف كلية الصيدلة بجامعة سوهاج مؤتمر “خطوة على الطريق.. step on the way “، والذي ينظمه الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF بمشاركة ما يقرب من 500 طالب وطالبة من كليات الصيدلة من الجامعات.

وأضاف الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، أن المؤتمر يشمل ورش تدريب على العديد من المهارات بهدف الارتقاء بقدرات طالب الصيدلة المصرى عن طريق توفير برامج تعليمية تدربيبة وكذلك نشر الوعي المجتمعي عن أهمية دور الصيدلي وواجبه تجاه المجتمع.

وتابع :”وبحث سبل تطبيق الممارسة الصحيحة للمهنة وكذلك الاهتمام بالصحة العامة وتوفير حملات التوعية بالإمراض المختلفة المنتشرة وتوفير فرص تبادل طلابي للحصول على خبرة التدريب الصيدلي”.

فيما قالت الدكتورة إيمان أبوضيف، عميد كلية التمريض، إن المؤتمر ينظمة الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة للسنة الثامنة، وسوف يقوم بالتدريب عدد من المدربين المعتمدين المتخصصين بشركات الأدوية

وأشارت أبو ضيف، إلى أن 9 جامعات سوف تشارك بالإضافة الى كلية الصيدلة جامعة سوهاج، لافتة إلى أن المؤتمر يستهدف ما يقرب من 220 طالب وطالبة من 9 جامعات مصرية بالإضافة إلى 250 طالب وطالبة من كلية الصيدلة جامعة سوهاج.

وأوضحت أن الجامعات المشاركة هى صيدلة “أسيوط، الأزهر فرع أسيوط، المنيا، بنى سويف، جامعة النهضة، جامعة دراية، جامعة MSA ، جامعة MTT ، جامعة AVE”.