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بعد الظهور الرائع أمام الزمالك.. شوقي السعيد لـ في الجول: أعشق اللعب ظهير

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بعد الظهور الرائع أمام الزمالك.. شوقي السعيد لـ في الجول: أعشق اللعب ظهير بعد الظهور الرائع أمام الزمالك.. شوقي السعيد لـ في الجول: أعشق اللعب ظهير

قال شوقي السعيد مدافع نادي الإسماعيلي إنه "يعشق اللعب في مركز الظهير الأيمن عن قلب دفاع".

شوقي السعيد تألق مع الإسماعيلي أمام الزمالك في مركز الظهير في لقاء انتهى بفوز الدراويش بهدف مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي السعيد لـ FilGoal.com: "اللعب كظهير أيمن يظهر قدراتي أكثر من أي أي مركز أخر".

وأضاف "أنتظر عقد جلسة من إدارة الإسماعيلي من أجل تجديد عقدي مع الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "لدي رغبة في الاستمرار هنا مع الإسماعيلي".

وينتهي عقد شوقي السعيد بنهاية الموسم الحالي وكانت إدارة النادي قد سبق وجددت التعاقد الخاص باللاعب إلا أنه لم يتم توثيق العقود.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

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