خبر في الجول - مرشح ' فرنسي ' جديد لتدريب الأهلي.. بطل القارات

دخل الفرنسي جاك سانتيني المدير الفني الأسبق لمنتخب الديوك الفرنسية دائرة ترشيحات المدرب الجديد القادم للنادي الأهلي.

ويبحث الأهلي عن مدرب بعد رحيل جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي إلى بورتو، في حين يقود الفريق عبد العزيز عبد الشافي في مواجهة الزمالك يوم التاسع من فبراير الجاري.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي الأهلي ظهور اسم سانتيني في قائمة المرشحين لتدريب الفريق.

سانتيني قاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم للقارات عام 2003 بعد الفوز على الكاميرون في النهائي بهدف مقابل لاشيء.

وفي بطولة أمم أوروبا عام 2004 ودع مع منتخب فرنسا دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام اليونان.

في بطولة انتهت بتتويج اليونان كبطل لأوروبا.

ولا يشغل سانتيني تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب أوكسير الفرنسي عام 2006.

قبلها قاد نادي توتنام الإنجليزي وسبق له تدريب 6 أندية فرنسية وعلى رأسهم ليون وليل.