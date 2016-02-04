هل تعلم متى كانت أخر مرة اتسع الفارق مع الزمالك؟ 4 علامات حققها الأهلي لأول مرة

حقق الأهلي فوزه الثالث على التوالي في الدوري تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي زيزو بعد تخطي عقبة إنبي بهدفين مقابل لاشيء. ومعها تحقق 4 علامات لأول مرة.

الأهلي فاز على إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة بالدوري المصري بفضل هدفي عمرو جمال ومؤمن زكريا.

بعد الفوز على الاتحاد والإسماعيلي حقق زيزو فوزه الثالث لينفرد بالصدارة وبفارق 4 نقاط مستغلا تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي. ولكن هل تعلم متى كانت أخر مرة يتسع الفارق بين الفريقين؟

FilGoal.com يستعرض 4 علامات حققها الأهلي لأول مرة بسبب إنبي.

(1) +4

وصل الأهلي إلى النقطة رقم 35 لينفرد بصدارة الدوري مبتعدا عن الوصيف الزمالك صاحب الـ31 نقطة.

فارق 4 نقاط بين الأهلي والزمالك. واقعة تحدث لأول مرة في بطولة دوري من نظام المجموعة الواحدة منذ موسم 2010-11 (باستثناء المواسم التي لم تكتمل).

في موسم 2010-2011 كان الزمالك دائما في الصدارة ويطارده الأهلي. وكان الفارق يتسع للفريق الأبيض ويتقلص للأهلي ولكن بقى الزمالك متصدرا.

ولكن هذا تغيير قبل أن يعود الأهلي من بعييييد للصدارة بل ويزيد الفارق إلى 5 نقاط.

بالتحديد في الجولة الـ26 نجح الأهلي في جعل فارق الصدارة بينه مع الزمالك خمس نقاط. الأهلي يفوز على الإسماعيلي 2-1 والزمالك يخسر من المصري 2-0.

ليصل الأهلي إلى النقطة 55 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 50.

الصدفة أيضا أن وقتها لعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة التالية، وهو ما سيحدث أيضا الآن. فبعد أن أصبح الفارق بين الفريقين 4 نقاط سيواجه الأهلي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

وفي موسم 2010-11 تعادل الأهلي مع الزمالك في لقاء مثير 2-2 ليبقى فارق الـ5 نقاط. ونجح الأهلي في الحفاظ على هذا الفارق في الجولات المتبقة وقتها وحقق لقب الدوري.

وهنا كانت أخر مرة يتسع الفارق بين الأهلي والزمالك في بطولة من مجموعة واحدة. أما في موسم الدورة الرباعية فحدث ذلك أيضا.

الجولة الأخيرة من الدورة الرباعية التي تُحدد البطل، الأهلي يتعادل مع سموحة ويتوج بطلا للدوري والزمالك يفوز على بتروجيت.

وقتها وصل الأهلي إلى النقطة السابعة ووصل الزمالك إلى النقطة الثالثة وانتهت المسابقة والفارق 4 نقاط.

(2) عمرو جمال

لأول مرة ينجح عمرو جمال في تسجيل هدف هذا الموسم.

أخر أهداف عمرو جمال جاءت في مرمى أورلاندو بيراتس في لقاء نصف نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي. وبالتحديد في الرابع من أكتوبر 2015.

أما أخر أهداف عمرو جمال في مسابقة الدوري المصري فجاء أيضا في مرمى إنبي.

الأهلي يتعادل مع إنبي 1-1 في لقاء الجولة الختامية من الدوري المصري الموسم الماضي. وعمرو جمال يسجل الهدف الوحيد للأهلي. بالتحديد في الرابع من أغسطس 2015.

(3) صبري رحيل

ثنائية الأهلي في مرمى إنبي جاءت من صناعة صبري رحيل.

وهو ما يفعله اللاعب لأول مرة مع الأهلي.

ولم ينجح صبري رحيل منذ انضمامه إلى الأهلي في صناعة هدفين في لقاء واحد ليفعلها أمام إنبي لأول مرة في مسيرته مع الأهلي.

وهذا الموسم وصل رحيل إلى صناعته رقم 3 بعدما صنع هدف فوز الأهلي القاتل أمام بتروجيت.

(4) مهاجمو الأهلي

الأهلي فاز على الاتحاد السكندري بهدف جون أنطوي. قبل أن يفتتح أهدافه أمام إنبي بهدف عمرو جمال. أي ثنائي هجومي مختلف افتتح الأهداف للفريق وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم.

ومنذ بداية الموسم لم ينجح ثنائي هجومي مختلف للأهلي في افتتاح التسجيل للفريق في مباراتين على التوالي. فافتتح عبد الله السعيد أهداف الأهلي 3 مرات. ومؤمن زكريا وعماد متعب وماليك إيفونا مرتين.

وبشكل عام بعيدا عن هدف الافتتاح، سجل مهاجمو الأهلي في مباراتين متتاليين مرة واحدة فقط.

ماليك إيفونا سجل في فوز الأهلي أمام أسوان. ثم في اللقاء التالي فاز الأهلي بسبب رأسية قاتلة من عماد متعب.