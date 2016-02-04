صورة | 20 ألف جنيه غرامة الصيد المخالف والجائر ببحيرة المنزلة

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم، فرض عقوبات رادعة على الصيد المخالف والجائر في بحيرة المنزلة تراوحت ما بين 500 جنيه حتى 20 ألف جنيه.

وأصدر المحافظ القرار رقم 116 لسنة 2016 بفرص تحصيل قيمة إزالة مخالفة الصيد المخالف ببحيرة المنزلة بنطاق المحافظة بمعرفة الوحدة المحلية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وحدد القرار الغرامات من 500 جنيه إلى 2000 جنيه للنشات المخالفة، و 20 ألف جنيه للصيد بالكهرباء لجميع أنواع اللنشات، و 5000 جنيه للصيد بطريقة الجر خلال شهور يونيه ويوليو وأغسطس، 5000 جنيه لصيد الزريعة، و1000 جنية لماكينة الري، و20 ألف جنية للحفار.

وأكد المحافظ، أنه في حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة ومصادرة المعدات، وذلك في الجزء الخاص بمحافظة الدقهلية دون غيرها من المحافظات المجاورة.