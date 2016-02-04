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«رئيس الإيكاو» يستقبل هاني العدوي على هامش إجتماع لجنة حماية البيئة بكندا

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«رئيس الإيكاو» يستقبل هاني العدوي على هامش إجتماع لجنة حماية البيئة بكندا «رئيس الإيكاو» يستقبل هاني العدوي على هامش إجتماع لجنة حماية البيئة بكندا

استقبل الدكتور بينارد اليو، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى “الإيكاو”، المهندس هاني العدوي رئيس المنظمة الافريقية للطيران المدني “الأفكاك” ورئيس وفد المشارك فى الاجتماع العاشر للجنة حماية البيئة CAEP التابعة للمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) فى مدينة مونتريال بكندا والذى تستمر جلساته حتى 12 فبراير الجارى .

واستعرض المهندس هانى العدوى مع بينارد أليو، خلال اللقاء، خطة عمل منظمة “الأفكاك” خلال العام الحالى بالتعاون مع منظمة الإيكاو ، والتركيز على قضايا البيئة وتأثيرها على صناعة النقل الجوى، وكذلك أبرز التحديات التى تواجه منظومة الطيران المدنى بالقارة الإفريقية ، حضر اللقاء أحمد حسين مندوب مصر الدائم لدى منظمة الإيكاو .

وجاءت مشاركة مصر فى اجتماع لجنة حماية البيئة CAEP  بكندا فى إطار إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية ووزارة الطيران المدني بملف البيئة والتغيرات المناخية .

هذا ويستعرض اجتماع لجنة البيئة العاشر CAEP عمليات تقييم التأثير الحالى والمستقبلى لضوضاء الطائرات وإنبعاثاتها، وكذلك المقترحات الفنية الخاصة بإنبعاثات محركات الطائرات، ومناقشة التحليل الفنى للتدابير العالمية القائمة على اّليات السوق (GMBMs) وأنواع الوقود البديل وبعض الارشادات البيئية للمطارات والعمليات الجوية .

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