روسيا تعلن دخول اتفاق بناء مفاعل الضبعة النووى حيز التنفيذ

أعلنت روسيا دخول دخول اتفاق بناء مفاعل الضبعة النووى حيز التنفيذ ونشرت البوابة الإلكترونية الرسمية الروسية للمعلومات القانونية نص وثيقة أكدت دخول اتفاق بناء أول محطة نووية مصرية بالتعاون مع روسيا حيز التنفيذ يوم 13 يناير عام 2016.إعلان - Ads إعلان - Ads
> وأوضحت البوابة أن الاتفاق بين حكومة الاتحاد الروسى وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في الضبعة تم توقيعه يوم 19 نوفمبر 2015 ودخل حيز النفاذ في 13 يناير 2016.
> وأوضحت البوابة أن الاتفاق بين حكومة الاتحاد الروسى وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في الضبعة تم توقيعه يوم 19 نوفمبر 2015 ودخل حيز النفاذ في 13 يناير 2016.
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