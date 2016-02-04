عنتيل الشرقية يقع في قبضة الأمن بعد تصوريه فيديو لسيدات مارس الرذيلة معهن

نجح ضباط المباحث في قسم الزقازيق في القبض على عنتيل الشرقية الجديد في محافظة الزقازيق، أمس الأربعاء وذلك لمواجهته إتهامات ممارسة الزنا مع سيدات وتصويره لهن في أوضاع غير لائقة على الإطلاق.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقيةن قد تلقى إشارة من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، أفاد من خلالها بالمعلومات التي أبلغها له الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، بالقبض على “م.أ.م” ويعمل مدرس ويبلغ من العمر 33 عاما والذي يقيم في نفس دائرة القسم.

تفاصيل كشف جريمة عنتيل الشرقية

وأوضحت التحقيقات، أن زوجة المتهم “ش.م” والتي تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل كمبرجة للحاسب الآلي، هي من تقدمت بالبلاغ رقم 1453 لسنة 2016 جنح قسم ثان ضد زوجها، اتهمته فيها بالإعتداء عليها بالضرب وطردها من بيت الزوجية حتى يفرغ المنزل لرغباته الساقطة ويحضر النساء التي يمارس معهن الرذيلة في منزل الزوجية.

زوجة عنتيل الشرقية هي السبب في القبض عليه والدافع الإنتقام

وجاء في البلاغ أن الزوجة بمجرد علمها بأفعال زوجها المشينة بدأت بالبحث في المنزل، وفوجئت عندها عثرت على اسطوانات تحتوي على أفلاما إباحية مصورة من قبل زوجها مع بعض السيدات التي أحضرهن في المنزل لممارسة جريمة الزنا معهن.

الزوج الذي لم يتحمل أن تعاتبه زوجته أو تسأله عن سبب قيامه بهذه التصرفات، اعتدى عليه بالضرب وطردها لخارج المنزل.

وتم ضبط المتهم والأقراص المدمجة المحمل عليه جرائمه وحرر المحضر اللازم بتلك التفاصيل، ومع ذلك أنكر المتهم أمام النيابة التهم التي يواجهها، وفي النهاية أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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