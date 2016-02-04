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بالصور.. بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى

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بالصور.. بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى بالصور.. بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى
بدأت، منذ قليل، مراسم جنازة المعلق الرياضى الكبير محمود بكر، رئيس النادى الأوليمبى الأسبق، باستقبال المعزين الذين بدأوا فى التوافد على النادى، وكان فى استقبالهم المهندس النائب طارق السيد رئيس النادى الأوليمبى، وأعضاء مجلس الإدارة والكابتن مصطفى شتا.

يذكر أنه من المقرر تشييع جنازة الفقيد عقب صلاة العصر من مسجد النادى، إلى مثواه الأخير بمدافن الناصرية غرب الإسكندرية.
>بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى (1)

بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى (2)

بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى (3)

بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى (4)
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