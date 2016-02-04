بالصور.. بدء مراسم استقبال المعزين فى الفقيد محمود بكر بالنادى الأوليمبى

بدأت، منذ قليل، مراسم جنازة المعلق الرياضى الكبير محمود بكر، رئيس النادى الأوليمبى الأسبق، باستقبال المعزين الذين بدأوا فى التوافد على النادى، وكان فى استقبالهم المهندس النائب طارق السيد رئيس النادى الأوليمبى، وأعضاء مجلس الإدارة والكابتن مصطفى شتا.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أنه من المقرر تشييع جنازة الفقيد عقب صلاة العصر من مسجد النادى، إلى مثواه الأخير بمدافن الناصرية غرب الإسكندرية.
يذكر أنه من المقرر تشييع جنازة الفقيد عقب صلاة العصر من مسجد النادى، إلى مثواه الأخير بمدافن الناصرية غرب الإسكندرية.
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