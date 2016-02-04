بالصور .. محافظة أسوان تقرر سحب أراضى من 10مشروعات لعدم التزامها

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقى فى اجتماعه، برئاسة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان سحب الأراضى وإلغاء التخصيصات لـ10 مشروعات، لعدم الالتزام فى معدلات التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع لها، على الرغم من منح هذه المشروعات أكثر من مهلة زمنية دون جدوى.

فى الوقت ذاته، تمت الموافقة على توجيه إنذارات وإعطاء مهلة 3 شهور لـ24 مشروعا لتوفيق أوضاعها مع فرض الغرامات المالية المقررة على 9 مشروعات منها، نظراً للتأخير فى التنفيذ، بالإضافة إلى إعطاء مهلة لمشروع واحد حتى 27 مارس القادم.

جاء ذلك أثناء الاجتماع بحضور السكرتير العام المساعد ومسئولى المنطقة الصناعية وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الغرفة التجارية ومسئولى الإدارات والجهات التنفيذية المعنية، وقد قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية أيضاً رفض تظلم قرار سابق بسحب الأرض من أصحاب عدد 2 مشروع منهما مشروع لثلاجة حفظ على مساحة 1000 م2 ، وآخر خاص بتعبئة مواد غذائية على مساحة 300 م2.

كما تمت الموافقة على إلغاء قرار سحب ورشة 29 بمجاورة 2 بعد قيام صاحبها بسداد الأقساط مع فرض غرامة عليه لتأخره فى السداد، فيما تمت الموافقة أيضاً على تعديل الأبعاد والمساحة والموقع لعدد 3 مشروعات أحدها لثلاجات الحفظ على مساحة 1000 م2 والآخر لمصنع طوب أسمنتى على مساحة 3 آلاف م2 ، والثالث لمصنع رخام وجرانيت تم التخصيص له على خور بعمق 6 أمتار بمساحة 4 آلاف م2.

وفى السياق ذاته، وجه محافظ أسوان بدراسة التصور المقترح لإعادة تأهيل وتركيب 3 بوابات أمنية للمنطقة الصناعية مع فرض رسوم دخول رمزية لصالح الخدمات بالمنطقة، علاوة على إعداد دراسة مالية وقانونية بفرض غرامة إضافية فى حالة عدم الالتزام بسداد الغرامات المقررة الخاصة بالتأخير فى الإجراءات أو المواعيد المحددة لإنهاء المشروعات، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها فى طرح الأراضى الفضاء للأنشطة الخدمية لبيعها فى المزاد العلنى والتى تم حصرها مؤخراً بإجمالى 4 آلاف م2 تقريباً، بجانب عرض تجديد عقود السويقات بالمنطقة الصناعية ورفع القيمة الإيجارية لها على لجنة التقييم مع مراعاة القيمة الإيجارية السابقة والمحددات الأخرى وإمكانية إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعطى مجدى حجازى توجيهاته أيضاً لمراجعة اللوائح القانونية والمالية بشفافية لتحصيل مبالغ مقابل التصالح فى المخالفات التى تشهدها المنطقة الصناعية سواء فى إشغال الطريق أو حدوث كسورات فى البنية الأساسية للمنطقة، ما يساهم فى توفير موارد إضافية لها.

كما وافق حجازى على إدراج شراء سيارة تليسكوب وأخرى قلاب لرفع كفاءة الخدمات بالمنطقة الصناعية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة القادمة 2016/2017، لافتاً إلى دراسة حالات الورش سواء كانت مكتملة وعليها أقساط والعكس أو أراضى فضاء وعليها أقساط والعكس أيضاً على أن تكون هذه الدراسة لكل حالة على حدة بمبررات قانونية كافية لإقرارها.

وفى نهاية الاجتماع تم عرض أهم المشكلات والمعوقات التى تعوق اكتمال منظومة المرافق والخدمات بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الأمن للبدء فى تنظيم حملات إزالة التعديات، وخاصة التى تم حصرها وتحرير محاضر لها، بجانب تفعيل نقطة الشرطة الموجودة بالمنطقة، موجهاً مدير عام الصحة بتوفير وحدة إسعاف من خلال تواجد سيارة بها كافة المستلزمات الطبية وخاصة أن أقرب موقع تمركز للإسعاف يقع على بعد 7 كم من المنطقة الصناعية، كما وجه رئيس مدينة أسوان لإمداد المنطقة بسيارة تليسكوب لحين شراء سيارة ضمن الخطة الاستثمارية، مع دعمها بمعدات ثقيلة للمعاونة فى أعمال النظافة العامة.



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