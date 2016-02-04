أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة المنيا يستقبل طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة

Google+ Print
رئيس جامعة المنيا يستقبل طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة رئيس جامعة المنيا يستقبل طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور أحمد الجهمي عميد كلية الآداب الطالبة رضا عزام بكلية الآداب الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، لدعمها وتذليل الصعوبات لاستكمال دراستها الجامعية.
>وأكد الدكتور جمال أبو المجد بأن الجامعة، تولي كل الاهتمام والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستكمال دارساتهم وممارسة أنشطتهم الثقافية والاجتماعية، والعلمية إيمانا منها بضرورة تطبيق أفضل الطرق وأحدث الممارسات العلمية للوفاء باحتياجاتهم وتوفير سبل الراحة لهم داخل الكليات التي تتلائم مع متطلباتهم.


>
>
'); } }); } catch (e) { } } return false; });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365