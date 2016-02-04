رئيس جامعة المنيا يستقبل طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور أحمد الجهمي عميد كلية الآداب الطالبة رضا عزام بكلية الآداب الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، لدعمها وتذليل الصعوبات لاستكمال دراستها الجامعية.

>وأكد الدكتور جمال أبو المجد بأن الجامعة، تولي كل الاهتمام والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستكمال دارساتهم وممارسة أنشطتهم الثقافية والاجتماعية، والعلمية إيمانا منها بضرورة تطبيق أفضل الطرق وأحدث الممارسات العلمية للوفاء باحتياجاتهم وتوفير سبل الراحة لهم داخل الكليات التي تتلائم مع متطلباتهم.



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