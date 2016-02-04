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شاهدي ملابس مولود ميريام فارس الجديد

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الخميس 04-02-2016 12:30

يقولون إن المرأة تضع أناقتها في طفلها أو طفلتها، ولذلك فهي تحرص على اختيار الجميل والغريب والحصري للمولود، الذي لا زال في رحمها، فكيف إذا ما كان هذا المولود لفنانة لبنانية شهيرة هي ميريام فارس.
فقد كشفت ميريام فارس ومن خلال حسابها على أنستغرام بعضاً مما جهزته لمولودها القادم من ملابس وأدوات، حيث تنوعت قطع الملابس بين الألوان الأزرق والكحلي والأحمر وقد لاقت الملابس التي اختارتها من أرقى دور الأزياء استحسان وإعجاب جمهورها، ولم تخف النجمة الجميلة سعادتها بهذه الملابس أيضاً، وهي تنتظر بفارغ الصبر أن تراها على جسم مولودها.
كل الأمنيات من "سيدتي وطفلك" للنجمة المحبوبة

سؤال "سيدتي وطفلك" للقارئات والقراء
كيف تتوقعون أن ترضع "ميريام فارس" مولودها

رضاعة طبيعية أم صناعية؟

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سيدتي