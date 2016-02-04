مشاكل المفاصل أثناء الحمل

الجانب المظلم من مرحلة الحمل هو المعاناة التي تمر بها الكثيرات من الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية، حيث تؤثر بعضها على الجهاز العصبي والحركي والمفاصل نفسها، د. جمال حمد إبراهيم، استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم، وعضو الكلية البريطانية لطب الباطنية من مستشفى سليمان الحبيب الطبي، بدبي يشرحها للقارئات بالتفصيل.

آلام أسفل الظهر

تصيب 50 إلى 70% من النساء الحوامل، وهي شائعة الحدوث عند النساء اللاتي يعانين أصلاً من مشاكل بالظهر فيحدث ارتخاء في أربطة الظهر الناتجة من تأثير هرمون الريلاكسين على الأربطة.

طرق العلاج

1 - ارتداء الحذاء المريح وتجنب الأحذية العالية، والنوم علي فراش مريح.

2- تجنب الانحناء من الوسط والتقاط الأشياء من الأرض، والنزول بثني الركبتين

3 - النوم على الجنب مع وضع وسادة أو اثنتين بين الرجلين.

4 - المواظبة على تمارين الظهر المنتظمة، والتي تشمل تمارين الاستطالة والتقوية.

5 - استعمال مسكن البنادول عند الحاجة. ومراجعة طبيب المفاصل والروماتيزم.

تقلصات عضلات الرجلين

تصيب 30 % من النساء الحوامل من الشهر الرابع إلى نهاية مرحلة الحمل، وتؤثر عادة على عضلات الرجلين خصوصاً في فترة الليل.

العلاج

1 – إجراء تمارين الاستطالة لعضلات الرجلين قبل النوم.

2 - شرب السوائل بكميات كافية. والحفاظ على معدل طبيعي للكالسيوم في الدم.

3 – من الشائع استعمال حبوب الماغنسيوم، ولكن لا توجد دراسات علمية تؤكد ذلك.

الضغط على العصب الرسغي

يحدث عند 1 إلى 20 % من النساء الحوامل، في الغالب ينتج من انحباس السوائل داخل الجسم خاصة في الشهر الرابع إلى نهاية الحمل، وتخف الأعراض في الأسابيع الأربعة الأولى بعد الولادة.

العلاج

1 - ارتداء داعم للرسغ أثناء الليل مع وضع اليد على وسادة عالية.

2 - حقن النفق الرسغي بالكورتيزون قد يساعد في بعض الحالات.

3 - تجنب التدخل الجراحي؛ لأن الأعراض تنخفض بعد الولادة.

التهاب أوتار عضلات الإبهام

عادة ما يحدث هذا في فترة ما بعد الولادة؛ نتيجة لتكرار حركة الرسغ الجانبية التي تنتج عن حمل وطريقة إرضاع الطفل.

العلاج

1 - إراحة الإبهام من الاستعمال الدائم.

2 - حقن الوتر الملتهب بالكورتيزون، ومخدر موضعي يساعدان في معظم الحالات.

3 - استعمال مضادات الالتهاب والمسكنات قد تساعد على إسكان الألم.

4 - استشارة أخصائي العلاج الطبيعي وطبيب أمراض المفاصل والروماتيزم.

هشاشة العظام والحمل

نادراً ما يحدث هشاشة العظام المؤقتة أثناء فترة الحمل، والتي تؤثر غالباً في مفصل الورك، ولكن قد يحدث أيضاً حول المفاصل الأخرى، ويكون عادة في فترة ثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل. ويحدث ألم في منطقة الحضن بدون وجود إصابات تذكر، ويكون هذا الألم حاداً أو تدريجياً.

العلاج

1 - التشخيص السريري بأشعة اكس.

2 - اللجوء لصورة الرنين المغناطيسي التي تساعد بشكل كبير في التشخيص الدقيق.

3 – الراحة للتقليل من الألم، ومنع حدوث كسر في منطقة الهشاشة.

4 - استعمال مسكنات الألم مثل البنادول.

5 - استشارة أخصائي المفاصل والروماتيزم.