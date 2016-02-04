ضبط مخالفات بـ15 مقهى ومطعم بالعجوزة والترسانة

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه تم شن سلسلة من الحملات المفاجئة خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على المقاهى والمطاعم بمنطقتى شرق الترسانة، ومدينة الإعلام بحى العجوزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات بـ15 مقهى ومطعم، بالإضافة إلى عدد من معارض السيارات، لافتاً إلى أن الحملات ساهمت فى إحداث سيولة مرورية وإعادة الانضباط مره أخرى للمناطق.

وأشار الدالى فى تصريحات صحفية إلى أن الحملات جاءت فى استجابة سريعة لمطالب أهالى العجوزة لما تحدثه هذه المقاهى والمطاعم من إشغال للطريق العام والضوضاء وإزعاج للمواطنين، مشيراً إلى أنها كانت ليلية لضبط أكبر قدر من المخالفات لما تشتهر به تلك المقاهى من ازدحام خلال الفترات المسائية.

من جانبه أكد اللواء علاء الهراس نائب المحافظ للأحياء أنه تم رفع 1200 كرسى متنوع وترابيزة من حرم الطريق العام و500 شيشة ومشتملاتها و10 أسطوانات بوتاجاز كبيرة، و18 شاشة تليفزيون تابعة للمقاهى، وتم تحرير محاضر بيئة وإشغالات للمخالفين، كما تم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن حى العجوزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الحملات شملت أيضاً عددا من الأكشاك المخالفة، وعربات أطعمة تابعة لعدد من الباعة الجائلين واستاندات حديدية.

شارك فى الحملة اللواء أحمد طايل نائب مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد الرحيم رئيس حى العجوزة والعقيد تامر مصطفى مأمور قسم العجوزة.

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