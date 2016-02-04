بالصور.. ضبط 350 عبوة غذائية منتهية الصلاحية بالغردقة خلال حملة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، حملة بالاشتراك مع مديرية التموين، بالبحر الأحمر، استهدفت محلات المواد الغذائية لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين بالبحر الأحمر، عن ضبط حوالى 350 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مختلفة الأنواع والأحجام بأحد المحلات التجارية بشارع الكورنيش بمدينة الغردقة.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.



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