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اليوم أولى فعاليات "اكتشفى" للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى

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اليوم أولى فعاليات "اكتشفى" للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى اليوم أولى فعاليات "اكتشفى" للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى
تحت شعار "اكتشفى"DETECT " تبدأ اليوم الخميس فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان التابعة للبرنامج القومى لصحة المرأة وتحت رعاية وزارة الصحة والإسكان بمحافظة القليوبية، وذلك من خلال وحدة صحة المرأة المتنقلة فى شارع السد أمام مستشفى بنها التعليمى، والتى تستقبل السيدات فوق الأربعين لإجراء أشعة الماموجرام السنوية بالمجان.

ومن المقرر أن تستمر الحملة فى محافظة القليوبية لإجراء الكشف الدورى على جميع السيدات.

وفى ذات السياق تعقد ندوة توعية عن الكشف المبكر لسرطان الثدى يوم الجمعة المقبل الموافق 12 فبراير وتحاضر فيها كل من الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة بقصر العينى ومدير برنامج القومى للمرأة والدكتور أحمد عزت أستاذ الأورام بطب عين شمس منسق الحملة فى بنها، كما ستشارك الفنانة سيمون فى الندوة لتقديم الدعم المجتمعى وذلك بالتعاون مع روتارى العاصمة بنادى بنها الرياضى.

يذكر أن الكشف المبكر يؤدى إلى نسب شفاء كامل من المرض تصل إلى ١٠٠% لذا تعمل الحملة على التوعية بأهمية الكشف الدورى السنوى بالماموجرام الذى يؤدى إلى الكشف المبكر لسرطان الثدى.

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مصر 365