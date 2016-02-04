أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحثون: فحوص الأشعة المقطعية تكتشف الاكتئاب قبل الإصابة به

Google+ Print
باحثون: فحوص الأشعة المقطعية تكتشف الاكتئاب قبل الإصابة به باحثون: فحوص الأشعة المقطعية تكتشف الاكتئاب قبل الإصابة به
يستعين الباحثون بمعهد مكجفرن التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأحدث تقنيات تصوير المخ بالأشعة للتعرف على الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب قبل الإصابة به.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما يقدر من نحو 350 مليون شخص من مختلف الأعمار يعانون من الاكتئاب وهو اضطراب عقلى خطير يؤثر على جميع الأنشطة الحياتية للمريض وقد يؤدى إلى الانتحار فى حالاته الحادة.

وتضمنت الدراسة مجموعتين من الأطفال يمثل أفراد المجموعة الأولى من هم عرضة بصورة كبيرة للإصابة بالاكتئاب بسبب التاريخ الأسرى فيما تمثل المجموعة الثانية من هم أقل عرضة للإصابة.

وتم تصوير المخ لأطفال المجموعتين بالأشعة المقطعية لرصد أى اختلافات بينهما فى نشاط المخ.

وأوضحت النتائج تباينات كبيرة فى وظائف المخ بين المجموعتين بما ينبئ بأن المجموعة الأكثر عرضة ستصاب بالاكتئاب مستقبلا.

وقال الباحثون إن تفهم كيفية تأثير الاكتئاب على المخ سيؤدى فى نهاية المطاف لخيارات علاجية أفضل لمن هم عرضة للإصابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365