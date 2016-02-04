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أمن الشرقية يضبط خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر إخوانية داخل شقة بالزقازيق

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أمن الشرقية يضبط خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر إخوانية داخل شقة بالزقازيق أمن الشرقية يضبط خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر إخوانية داخل شقة بالزقازيق
ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطنى اليوم، القبض على خلية إرهابية مكونة من 7 أشخاص من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وضبط بحوزتهم منشورات تحريضية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد بضبط 7 من أعضاء جماعة الإخوان من مدينة أبو كبير، بعد قيامهم باستئجار شقة بمدينة الزقازيق، والاختباء بها لممارسة أعمالهم الإرهابى.

وكشفت مصادر أمنية، أن المتهمين صادر لهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامه فى قضايا اللجان النوعية لجماعة الإخوان والتخريب والتحريض على العنف.
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