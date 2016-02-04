أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير مصر بروما يرفض التعليق على استدعائه ويعزى الحكومة الإيطالية

Google+ Print
سفير مصر بروما يرفض التعليق على استدعائه ويعزى الحكومة الإيطالية سفير مصر بروما يرفض التعليق على استدعائه ويعزى الحكومة الإيطالية
أجرى السفير المصرى فى روما عمرو حلمى اجتماعا بالمسئولين الإيطاليين لبحث تداعيات حادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى (28 عاما) الطالب فى الدراسات العليا فى جامعة كمبريدج البريطانية بالقاهرة.

ورفض حلمى التعليق على استدعائه من قبل الخارجية الإيطالية صباح اليوم وقال فى اتصال باليوم السابع "ليس لدى تفاصيل للإعلام الآن، ونجرى اجتماع حاليا"، يأتى هذا فى الوقت الذى تتابع فيه وزارة الخارجية تطورات الحادث مع سفارة فى روما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية فى بيان لها إنها استدعت السفير المصرى لدى روما الخميس للتعبير عن القلق إزاء وفاة مواطن إيطالى فى القاهرة ولحث مصر على إجراء تحقيق مشترك، وكان ريجينى اختفى فى القاهرة يوم 25 يناير.

ووفقا لصحيفة تى انتريسا الإسبانية فقد أصدرت الخارجية الإيطالية بيان أعلنت فيها استدعائها للسفير المصرى، والذى عرض "التعاون الكامل" لتحديد مرتكبى هذا العمل الإجرامى، وأعرب حلمى بالنيابة عن مصر عن خالص التعازى لوفاة ريجينى.

ودعت الإيطالية السلطات المصرية بأقصى تعاون لها على جميع المستويات، لأن ذلك الحدث غاية فى الخطورة، بالإضافة إلى ذلك فإن روما ستقوم ببحث مشترك فى محاولة لتوضيح ما حدث"، وأشارت الصحيفة الإسبانية إن علامات تعذيب وجروح ظهرت على جسد الشاب الإيطالى المقتول وخاصة على الكتفين والأذنين والأنف".


>- مصدر بالسفارة الإيطالية: وزيرة التنمية قطعت زيارتها لمصر لـ"أسباب طارئة"
>

- العثور على جثة الإيطالى المختفى منذ 25 يناير الماضى بـ"إسكندرية الصحراوى"
>

- أمن الجيزة: وفاة الشاب الإيطالى فى حادث سير وإخطار السفارة لاستلام الجثمان
>

- نيابة جنوب الجيزة تأمر بتشريح جثة الشاب الإيطالى.. وتطلب تحريات الأمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر