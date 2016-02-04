المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للوفد: زيادة عدد اللجان يسمح بإجراء حوارات إيجابية في المجلس

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن زيادة عدد لجان البرلمان من 19 إلى 28 لجنة أمر إيجابي، لانه يقلل من تكدس عدد النواب حتى يعطى الفرصة بإجراء حورات إيجابية تفيد المواطن المصري، كما أن زيادة عدد اللجان تناسب مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى 596 نائبًا.

وأشار فؤاد إلى أنه تم استحداث لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشئون ذوي الإعاقة كما تم استحداث لجنة الشكاوي واضيف اليها قضايا مكافحة الفساد.

وأضاف النائب الوفدي خلال حواره مع برنامج “عين على البرلمان” على فضائية “الحياة 2″، أمس، إن اتجاه اللجنة لمنح الكلمة فى اللائحة الجديدة من خلال رفع الأيدى أمر غير عملى والأفضل أن يكون منح الكلمة من خلال طلب مقدم قبل بـ24 ساعة.

وأكد انه موافق على اتجاه لجنة صياغة اللائحة، لعرض مشروع قانون اللائحة الجديدة على مجلس الدولة بعد مناقشته فى الجلسة العامة، بالاضافة الى استقرار اللجنة على السماح بتقديم جنحة عن طريق الإدعاء المباشر لطلب رفع الحصانة عن العضو البرلمانى .

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