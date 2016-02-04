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رحيل محمود بكر - رئيس الأوليمبي لـ في الجول: فقدت أبا عاشرته قرابة نصف قرن

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رحيل محمود بكر - رئيس الأوليمبي لـ في الجول: فقدت أبا عاشرته قرابة نصف قرن رحيل محمود بكر - رئيس الأوليمبي لـ في الجول: فقدت أبا عاشرته قرابة نصف قرن

نعى طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي وفاة نجم الفريق السابق محمود بكر الذي رحل الأربعاء عن عمر يناهز 72 عاما.

وكان بكر أحد نجوم الفريق السكندري في الستينيات من القرن الماضي وساهم في تتويجه بالدوري موسم 1965-1966 قبل أن يتدرج في المناصب الإدارية بالنادي إلى أن تربع على رئاسته.

وقال السيد لـFilGoal.com بعد رحيل المعلق الرياضي الكبير:"علاقتي بالكابتن بكر استمرت لأكثر من 40 عاما، حضرته وهو لاعب عندما كنت في مدرسة الكرة بالأوليمبي".

وأضاف "تدرجت معه في النادي إلى أن صرت عضوا في مجلس الإدارة عندما كان رئيسا".

وأردف "فقد أبا وأخا عاشرته لفترة طويلة فقد كنا نسكن في نفس العقار".

وتابع "الجنازة ستكون من داخل النادي عقب صلاة العصر الخميس والعزاء سيكون في النادي أيضا عقب صلاة المغرب الجمعة".

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