إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم أمام مدرسة الصنايع بمدينة القرين بالشرقية

أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم، بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، إثر تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القرين لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ من قسم شرطة القرين، بتصادم أتوبيس بسيارة مكروباص، بالقرب من مدرسة الصنايع بمدينة القرين، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا.

وتم التنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس قسم الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة لنقل المصابين لمستشفى القرين العام، وتم إخطار النيابة العامة.