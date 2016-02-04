تأجيل الاستئناف على عدم الاختصاص فى رفع الحجز على نادى الزمالك لـ25 فبراير

أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم أول درجة بعدم الاختصاص فى بطلان حجز ممدوح عباس، على نادى الزمالك وأمواله، إلى جلسة 25 فبراير، للاطلاع والمستندات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص فى الدعوى القضائية المطالبة برفع وبطلان الحجز على نادى الزمالك وأمواله.

كان رئيس نادى الزمالك الحالى بصفته، أقام الدعوى، ضد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وحملت رقم 484 لسنة 2015، وطالبت بإلغاء حكم حصل عليه "عباس" بالحجز على أموال نادى الزمالك.