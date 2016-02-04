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القبض على عاطل متهم بطعن فتاة وسرقة محتويات شقتها فى منطقة الساحل

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القبض على عاطل متهم بطعن فتاة وسرقة محتويات شقتها فى منطقة الساحل القبض على عاطل متهم بطعن فتاة وسرقة محتويات شقتها فى منطقة الساحل
تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عامل متهم بطعن فتاة وسرقة محتويات شقتها بمنطقة الساحل، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه العامة التحقيق.

وردت إشارة من مستشفى الساحل باستقبالها "ضحى.أ.م" 10 سنوات تلميذة ومقيمة بمنطقة الساحل مصابة بعدد 4 طعنات بالصدر والبطن.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدتها "أمينة س.إ" موظفة بمصلحة الضرائب، والتى قالت بإنه أثناء تواجد نجلتها بالمسكن فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل المسكن يقوم بسرقة متعلقات من داخل المسكن، وحال مشاهدتها له قام بالتعدى عليها محدثا إصابتها المشار إليها وفر هاربا.

أسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ق.ع" 19 سنة ويعمل فنى ألوميتال بمحل كائن بعقار مجاور لسكن المجنى عليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1516 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365