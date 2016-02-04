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قاضى المعارضات يخلى سبيل ممرض بأسوان متهم بانتمائه للإخوان

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قاضى المعارضات يخلى سبيل ممرض بأسوان متهم بانتمائه للإخوان قاضى المعارضات يخلى سبيل ممرض بأسوان متهم بانتمائه للإخوان
قرر قاضى المعارضات بمحكمة كوم أمبو، إخلاء سبيل ممرض متهم بانتمائه لجماعة الإخوان بضمان محل إقامته.

وكانت أجهزة الأمن بأسوان ألقت منذ عدة أيام، القبض على المدعو "إبراهيم. م" 40 سنة ممرض ومقيم دائرة مركز دراو، وذلك بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، والاشتراك فى المظاهرات
>المحرضة على العنف وإثارة الفوضى.

وأفادت الشرطة بأنه بتفتيش المتهم عثر بحيازته على جهاز "لاب توب"، وبفحصه تبين أنه يحوى صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى بها عبارات مؤيدة لجماعة الإخوان.

كما أفادت الشرطة بأنه تبين قيام المتهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الصفو العام وعبارات مناهضه للقوات المسلحة والشرطة والقضاء.

وتم تحرير المحضر رقم 303 إدارى مركز دراو لسنة 2016، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء نظر تجديد الحبس أخلى قاضى المعارضات سبيله بضمان محل إقامته.

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مصر 365