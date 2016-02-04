تجديد حبس صاحب سوبر ماركت 15 يوما بتهمة الاتجار فى المخدرات بالبساتين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، حبس صاحب سوبر ماركت، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

كانت قد ورود معلومات لمباحث قسم البساتين تفيد ترويج "م. م" 59 عامًا، صاحب سوبر ماركت، المواد المخدرة، متخذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبالتحرى تبين صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن مسكن المتهم، وبالتفتيش تم العثور علي 7116 قرص مخدر .

وبمواجهة المتهم بالواقعة أمام النيابة العامة أنكر صلته بالمواد المخدرة المضبوطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له فى الميعاد .