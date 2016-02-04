بيطرى الشرقية يؤكد سلامة الأسماك فى ترعة بحر البقر

أكدت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه لا توجد أى أسماك نافقة فى المحافظة، أو أى أعراض مرضية ضمن الظاهرة التى انتشرت مؤخرا بالمحافظات.

وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قرر تشكيل لجنة مكبرة مشكلة من مديريات "الطب البيطرى والثروة السمكية والصحة والمحليات" لفحص الأسماك فى المجارى المائية، وبالأخص ترعة بحر البقر، والتأكد من وجود أى أسماك نافقة على سطح مياه الترعة ومناظرة الأسماك لدى تجار الأسماك المتواجدين على شاطئ الترعة.

واستهدفت اللجان، شادر السمك بمنطقة طارق بن زياد ، وفحص القوارب وشباك الصيادين والأسماك بالترعة، والتى جاءت جميع نتائجها بسلامة الأسماك.

وكلف محافظ الشرقية، مدير الموارد المائية والرى بصان الحجر والسلام بتكثيف المرور اليومى، وإحكام الرقابة على المجرى المائى، وإخطار رئاسة المركز بأى ملاحظات.