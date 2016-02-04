أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بيطرى الشرقية يؤكد سلامة الأسماك فى ترعة بحر البقر

Google+ Print
بيطرى الشرقية يؤكد سلامة الأسماك فى ترعة بحر البقر بيطرى الشرقية يؤكد سلامة الأسماك فى ترعة بحر البقر
أكدت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه لا توجد أى أسماك نافقة فى المحافظة، أو أى أعراض مرضية ضمن الظاهرة التى انتشرت مؤخرا بالمحافظات.

وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قرر تشكيل لجنة مكبرة مشكلة من مديريات "الطب البيطرى والثروة السمكية والصحة والمحليات" لفحص الأسماك فى المجارى المائية، وبالأخص ترعة بحر البقر، والتأكد من وجود أى أسماك نافقة على سطح مياه الترعة ومناظرة الأسماك لدى تجار الأسماك المتواجدين على شاطئ الترعة.

واستهدفت اللجان، شادر السمك بمنطقة طارق بن زياد ، وفحص القوارب وشباك الصيادين والأسماك بالترعة، والتى جاءت جميع نتائجها بسلامة الأسماك.

وكلف محافظ الشرقية، مدير الموارد المائية والرى بصان الحجر والسلام بتكثيف المرور اليومى، وإحكام الرقابة على المجرى المائى، وإخطار رئاسة المركز بأى ملاحظات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365